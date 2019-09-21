سائرون: التقصير الحكومي بحل أزمة السكن كان سبباً رئيسياً في التجاوزات

وقال رئيس الكتلة نبيل الطرفي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضرته الخليج 365: "كنا ننتظر أن تبدأ الحكومة بإزالة التجاوزات عن عقارات وأراضي الدولة التي استولت عليها الجهات والشخصيات المتنفذة لتؤكد مصداقيتها في تطبيق القانون على الجميع".وأضاف، أن "تطبيق القانون على الفقراء يثير الكثير من علامات الاستفهام في ظل عدم وجود دراسة حقيقية وخطة ناجحة لحل مشكلة أزمة السكن الى الى تفاقم المشكلة"، متابعاً أن "التقصير الحكومي في حل أزمة السكن كان سبباً رئيسياً في التجاوزات من قبل المواطنين وتكوين العشوائيات السكنية وعليه نطالب الحكومة بإيقاف هدم دور المواطنين لحين إيجاد حلول مناسبة لهذا الملف".

ودعا الطرفي الحكومة إلى "الإسراع بإرسال القوانين المتعلقة بحل أزمة السكن وأننا على ثقة تامة بأن أعضاء مجلس النواب لن يدخروا جهداً باتجاه إقرار القوانين التي تساهم في حل المشاكل التي تتعلق بالمتطلبات الأساسية والضرورية للمواطن العراقي".



وأشار الطرفي، إلى أن "كتلة سائرون النيابية تراقب عن كثب ما يجري من أحداث داخلية مهمة تتعلق بموضوع إزالة التجاوزات في الوقت الذي ندعم به سلطة القانون لأنها الأساس المتين لبناء الدولة".