البرلمان يعقد جلسته الرابعة برئاسة الحلبوسي

عقد مجلس النواب، السبت، جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الثاني برئاسة محمد الحلبوسي.

وقال مصدر برلماني لـ الخليج 365، ان "جلسة البرلمان الرابعة عقدت اليوم برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي"، مبينا ان "الجلسة ستشهد التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية الامومة (مراجعة) رقم (183) لسنة 2000، والتصويت على مشروع قانون تصديق بروتوكول عام 2014 المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (29) لسنة 1930".

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واضاف ان "جدول اعمال البرلمان يتضمن التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة/ الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا، والتصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه".

وتابع ان "الجدول يتضمن ايضا القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012، والقراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقــم (20) لسنة 2009 (المعــــدل)، واستمرار مناقشة مقتــرح قانـون الضمان الصحي، اضافة الى مناقشات عامة".