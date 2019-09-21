نائب: ثلاثة استجوابات استكملت والبداية ستكون لوزير الصناعة

كشف النائب عن تيار الحكمة علي الحميداوي، السبت، عن اتفاق داخل تياره على أن يكون أول الاستجوابات التي تطرح داخل قبة البرلمان هو استجواب وزير الصناعة، مشيراً إلى استكمال ملفات استجواب وزراء الصناعة والزراعة والنقل.
وأضاف الحميداوي، أن "الاستجواب الأول وبحسب الاتفاق داخل تيار الحكمة سيكون لوزير الصناعة"، مشيراً إلى أن "جميع الملفات كاملة وجاهزة وستأخذ مجراها القانوني الطبيعي بغية عرضها تباعاً داخل جلسات مجلس النواب المقبلة".
وتابع، أن "هدفنا من الاستجواب ليس الاستهداف السياسي أو الشخصي بل هو جزء من عمل مجلس النواب الرقابي وضمن إجراءات العملية الإصلاحية التقويمية لعمل السلطة التنفيذية".
وكان النائب عن تحالف القوى العراقية فالح العيساوي أكد، الجمعة (6 أيلول 2019)، استكمال ملفات استجواب ثلاثة وزراء.
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