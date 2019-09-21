نائب: وصلنا للمراحل النهائية في مسودة مشروع قانون الاولمبية العراقية

وقال برواري في حديث لـ الخليج 365، إن "وفد اللجنة كان له لقاء في 28 حزيران الماضي بمدينة لوزان مع الاولمبية الدولية بحضور ممثل عن الحكومة واللجنة الاولمبية العراقية وتم تسليمهم نسخة من مشروع قانون اللجنة الاولمبية العراقية"، مبينا انه "بعد اسبوع وصل الينا رد الاولمبية الدولية حول النسخة المقدمة من قبلنا".وأضاف برواري، ان "الرد تضمن ملاحظات على القانون واختصار لعدد مواده لكنهم لم يرفضوا اصل القانون كما حاول البعض تصويره امام وسائل الاعلام"، لافتا الى ان "اللجنة عملت بالفترة الماضية على عقد جلسات مع خبراء مختصين بحضور ممثلين عن الحكومة وتم اخذ ملاحظاتهم كما تم مطالبة الحكومة بأرسال النسخة التي لديها من مشروع القانون".

وبين ان "اللجنة تعمل حاليا بالمراحل الاخيرة من اعداد مسودة القانون النهائية بعد ادراج ملاحظات الاولمبية الدولية وملاحظات الخبراء والاكاديمين والحكومة اضافة الى مقترحات منظمات مجتمع مدني مختصة بالشان الرياضي"، موضحا ان "النسخة النهائية سيتم عرضها على الاولمبية الدولية قبل التصويت عليها داخل مجلس النواب".

