الداخلية تعلن اعتقال ستة من 'ديوان الجند' احدهم قناص

اعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن اعتقال ستة من "ديوان الجند" في مدينة الموصل، مبينا ان احدهم كان قناصا.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة مشتركة من افواج الطوارئ ومديرية ام الربيعين وزوارق النجدة النهرية ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية ومن خلال تنفيذ عملية امنية تمكنت من القاء القبض على ستة عناصر من عصابات داعش الارهابية".
واضاف ان "هؤلاء كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل"، مشيرا الى ان "احدهم كان اختصاصه سلاح قناص ضد قواتنا الامنية في معارك تحرير نينوى".
وتابع معن ان "اعتقاله تم خلال مداهمة وتفتيش مناطق ١٧ تموز و٣٠ تموز والهرمات والمناطق المحاذية لنهر دجلة جهة حاوي الكنيسة في الجانب الايمن لمدينة الموصل".
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