اجتياح صنعاء وردع إيران.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تتابعون: 5 سنوات على اجتياح صنعاء.. نكبة أدخلت اليمن في أزمة إنسانية، وترامب يقرر نشر قوات دفاعية في المنطقة لردع إيران، وبومبيو: نظام إيران أكبر راعٍ للإرهاب في العالم وتجب محاسبته، وصحيفة ألمانية: منصب أردوغان في خطر والانشقاقات تكسر سلطاته، وأسبوع السودان.. تحركات لكسر العزلة الدولية وحصار "الكيزان"، والإمارات تحث قطر على وضع حد لبرامج وخطاب التحريض على الكراهية، والقضاء التركي يحاكم صحفيين في "بلومبرج" بتهمة انهيار الليرة.



كما تقرأون: عبدالله بن زايد يترأس وفد الإمارات في اجتماعات الأمم المتحدة، وسياج عربي لدعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب، والسماح لـ"القروي" بالمشاركة في مناظرات الدور الثاني لانتخابات الرئاسة التونسية، والأردن لمجلس الأمن: حل الدولتين تهدده خطوات إسرائيلية أحادية، ونائب وزير الدفاع السعودي: نظام طهران يحتمي بالمستضعفين لتأمين بقائه، وترامب يهدد بإطلاق الدواعش على حدود أوروبا إذا لم تستعيدهم، وإسقاط "مسيرة" تركية وأسر 6 عناصر من مليشيات طرابلس، و23 قتيلا من طالبان في غارات جوية للقوات الأفغانية، وتعزيزات أمنية بباريس تحسبا لمسيرات "السترات الصفراء".

أما في الاقتصاد، فتطالعون: واشنطن تفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، واقتصاد باكستان يتعافى ويحقق نموا في الاحتياطي النقدي، وأمريكا تعفي أكثر من 400 منتج صيني من الرسوم الجمركية، و"هجمات أرامكو" ترفع أسعار النفط أكثر من 6% خلال أسبوع، والأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة بعد التحفيز الصيني وانحسار مخاوف التجارة، وترامب: العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران هي "الأقسى على الإطلاق"، وصحف ألمانية تهاجم دعم برلين للتجارة مع إيران: "عار وصفعة للديمقراطية".

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