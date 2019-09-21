الحرس الثوري: سنواصل إسقاط الطائرات المسيرة التي تنتهك مجال إيران الجوي

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أنه سيسقط أي طائرة مسيرة تنتهك المجال الجوي الإيراني.
قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني، صباح اليوم السبت، إن إيران مستعدة لكافة السيناريوهات التي قد يفرضها العدو.
وأضاف سلامي: "إرادتنا لرد أي عدوان غاشم بكامل الجهوزية، وسوف نرد بصرامة وبكل قوة على أي اعتداء"، موضحا "الضربة المحدودة لن تبقى محدودة، وسوف نرد على كل من تسول له نفسه العدوان علينا، وسندمره ولن نترك له أي نقطة سليمة".
وتتزامن هذه التصريحات مع قرار الولايات المتحدة إرسال قوات إضافية ومعدات عسكرية لتعزيز دفاعات السعودية الجوية والصاروخية بعد الهجمات على منشأتي نفط بالمملكة.
وأسقطت إيران في يوليو الماضي طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي بصاروخ أرض جو فوق مضيق هرمز.
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