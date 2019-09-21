انت الان تتابع ظريف: العقوبات الجديدة تستهدف قدرة الإيرانيين على الحصول على الغذاء والدواء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف

ندد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم السبت بالعقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف البنك المركزي الإيراني ووصفها بأنها محاولة لحرمان المواطنين العاديين في بلاده من الحصول على الغذاء والدواء، وقال إن الخطوة مؤشر على يأس الولايات المتحدة.

وفرضت واشنطن يوم الجمعة مجموعة جديدة من العقوبات على إيران، استهدف بعضها البنك المركزي وصندوقا تنمويا، وذلك في أعقاب الهجمات على منشأتين للنفط بالسعودية ألقت واشنطن والرياض باللوم فيها على طهران.

وتنفي إيران أي دور لها في الهجمات التي أدت في البداية إلى تراجع إنتاج النفط في السعودية إلى النصف. وأعلنت حركة الحوثي اليمنية، الموالية لإيران وتحارب تحالفا تقوده السعودية في حرب اليمن، المسؤولية عن الهجمات.

وقال ظريف في تصريحات للصحفيين نقلها التلفزيون الرسمي ”هذا مؤشر على يأس الولايات المتحدة... عندما يستهدفون نفس المؤسسة مرارا بعقوبات فإن ذلك يعني فشل محاولتهم إجبار الأمة الإيرانية على أن تجثو تحت ’الضغوط القصوى‘“.

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وأضاف ظريف، الذي كان يتحدث بعد وصوله إلى نيويورك لحضور الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، ”لكن هذا خطير وغير مقبول ويعد محاولة لمنع... الشعب الإيراني من الحصول على الغذاء والدواء“.

وقال ظريف إنه سيلتقي يوم الأربعاء بوزراء خارجية الدول المتبقية في الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في 2015 مع كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا إضافة إلى الولايات المتحدة التي انسحبت منه العام الماضي وعاودت فرض عقوبات أحادية الجانب على طهران.

وأضاف ظريف ”كما قلنا سابقا، بإمكان الولايات المتحدة الحضور ولكن فقط إذا عادت إلى (الاتفاق النووي)... وأوقفت حربها الاقتصادية على إيران“.