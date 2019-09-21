الان تتابع قائد الحرس الثوري: أي دولة تهاجم ايران ستكون «ساحة المعركة» والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365: حذر قائد الحرس الثوري الإيراني السبت من أن أي دولة تهاجم ايران ستصبح “ساحة المعركة الرئيسية” في النزاع. وقال اللواء حسين سلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران “من يريد أن تصبح أرضه ساحة المعركة الرئيسية، فليمض بذلك” مضيفا “لن نسمح أبدا باي حرب أن تصل الى أرض ايران”.

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