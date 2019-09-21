قرقاش : حملة الإخوان ضد مصر وإستقرارها فشلت فشلاً ذريعاً

السبت 21 سبتمبر 2019

قرقاش

كتب متابعات_الخليج 365

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور محمد قرقاش، فشل حملة الإخوان المنظمة ضد مصر وإٍستقرارها .

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وقال قرقاش في تغريدة له بتويتر، "حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلا ذريعا" .. لافتاً إلى أن منصات الإعلام الموجه والمدعوم يقابلها دعم شعبي حقيقي للدولة المصرية ومؤسساتها .

وأضاف "مصر تتعافى وتواجه التحديات بإصرار يوميا والواقع غير الذي يروج له هذا الإعلام الحزبي الممول خارجيا" .

وروجت وسائل إعلام قطر لمظاهرات محدودة نظمها عدد من النشطاء المحسوبين على تنظيم الإخوان المحظور، في ميدان التحرير ومناطق متفرقة، وحاولت إظهارها كانها مليونيات تطالب بتنحي الرئيس عبدالفتاح السيسي .