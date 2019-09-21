البعريني في لقاء مصالحة في ببنين: النعمة الكبرى أن نبقى في وحدتنا

لفت عضو كتلة "المستقبل" ​وليد البعريني​ خلال لقاء مصالحة بين آل صوفان وآل عجاج في ​ببنين​ إلى أن "ببنين هي عزيزة على قلوبنا، ببنين هي دار عكار وعلينا وضع ما حدث خلف ظهورنا لطرد ونبذ الخلاف وهذه هي الرجولة، النعمة الكبرى هي أن نبقى في وحدتنا، وأن نجنح دائما للصلح الذي فيه خير بلداتنا"، داعياً ​الشباب​ الى "التحلي بالصبر و الحكمة والتعالي فوق كل شيء لما فيه خير مناطقنا".

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