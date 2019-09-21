النشرة:شعبة المعلومات توقف اربعة سوريين بالوزاني لعدم حيازة اوراق ثبوتية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن "دورية من ​شعبة المعلومات​ مكتب ​مرجعيون​ حاصبيا أوقفت في قرية ​الوزاني​ قضاء مرجعيون كلا من السوريين خالد.م .أ، وعبدالله.أ.خ، وعبدالله.أ.أ وعيسى.أ.أ على خلفية عدم حيازة بعضهم أوراق ثبوتية وقيادة دراجتين ناريتين وفان سوزوكي دون لوحات وقد سلموا جميعا مع المضبوطات الى مغفر ​قوى الامن​ في ​الخيام​ للتحقيق واجراء المقتضى القانوني".

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