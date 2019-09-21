النشرة: اطلاق نار بإشكال فردي في مخيم عين الحلوة

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، عن "​اطلاق نار​ في ​مخيم عين الحلوة​ اثر تطور ​اشكال فردي​ وقع في ​الشارع الفوقاني​، قرب مفرق سوق الخضار، وتعمل القوة المشتركة الفلسطينية على تطويق ذيوله ومعالجته".

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