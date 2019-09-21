دعا عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب سيزار المعلوف اهالي البقاع الى إقفال طريق ضهر البيدر بسياراتهم، في حال لم يستجب المعنيون لطلبات تعبيد طريق ضهر البيدر الدولي الحيوي.
وفي تصريح رأى المعلوف أنه "لم يعد يجوز السكوت عن هذا التمادي بحق المواطنين"، محددا رأس السنة كمهلة زمنية للإهتمام في طريق يخلو من الإنارة ليلا، مما يسبب ايضا حوادث سير خطيرة.
ولفت الى ان "المواطنين في البقاع مدعوون ايضا لعدم دفع رسوم الميكانيك، لأن المؤسسات المعنية في الدولة لا تقدم شيئا مقابل دفع اصحاب السيارات ضرائب الميكانيك".
كانت هذه تفاصيل خبر المعلوف: لعدم دفع رسوم الميكانيك واقفال طريق ضهر البيدر اذا لم يتم تعبيدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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