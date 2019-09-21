كرامي: بلدية بقاعصفرين ستقوم بالطعن بقرار وقف العمل في بحيرة سمارة وفق القانون

علق رئيس ​تيار الكرامة​ النائب ​فيصل كرامي​ على القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بشري جو خليل بوقف اعمال انشاء بركة مياه في سهلة سمارة المتاخمة للقرنة السوداء، بعد ادعاء أقيم من بلدية بشري بوجه ​وزارة الزراعة​ -المشروع الأخضر و​بلدية بقاعصفرين​، قائلا "هذه المشكلة البسيطة أرادت النائب ستريدا أن جعجع تحولها إلى ازمة كبرى".

وفي ​مؤتمر​ صحفي حول الخلاف مع بشري على بركة مياه في أرض متنازع عليها، أشار كرامي إلى أن "هذه المرة الاولى التي أرى فيها محافظا يلغي قرارا لوزير"، لافتاً إلى أن "بلدية بقاعصفرين ستقوم بالطعن بقرار وقف العمل في بحيرة سمارة وفق الاصول القانونية".