البطريرك اليازجي: الكنيسة هي سيدة الخلاص بهذا العالم المتخبط بالمشاكل

لفت بطريرك ​انطاكيا​ وسائر المشرق للروم الارثودكس ​يوحنا العاشر اليازجي​ في كلمة له خلال زيارته زحلة الى اننا "معكم في هذه الايام لنحيي مناسبة خاصة الا وهي تكريم المتروبوليت نيفن صيقلي بمناسبة يوبيله الكهنوتي الستين، نتمنى لسيادته العمر الطويل".

واضاف: "انتم سلبتم قلبنا ولن ننسى تلك المشهدية الاولى التي طبعتها زيارتنا الرعائية الاولى، والتي نشهد من خلالها للحق والسلام والعيش الواحد"، موضحا "ان الكنيسة هي سيدة الخلاص في هذا ​العالم​ الذي يتخبط بالمشاكل والتحديات والحروب، وبالتالي يجب على كل واحد منا ان يكتشف جوهرة الإيمان لان الكنيسة هي عمود الحق والسلام"، مؤكدا "ان الابرشية هي ابرشية عظيمة، وازدادت عظمة امام مجد الرب".

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