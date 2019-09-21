otv: الجمارك تلاحق شاحنة محملة بكمية من الدخان المهرب والعمل جار لتوقيفها

أشارت قناة "OTV" الى ان "قوة خاصة من ​الجمارك​ تطارد شاحنة محملة بكمية كبيرة من الدخان المهرب، والعمل جار لتوقيفها بعد هروب السائق الى اسواق عاليه".

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