دوري شمعون دعا اللبنانيين أن يتضامنوا ويعملوا لمصلحة لبنان الموحد

اشار رئيس حزب ​الوطنيين الاحرار​ ​دوري شمعون​ في كلمة له خلال احتفال بذكرى تأسيس الحزب الى اننا "مؤمنون بشهادة ​داني شمعون​ وشهادة كل ال​لبنان​يين والاصدقاء الذين يتخبطون بالمحن ولا يعرفون الى اين يذهبون وماذا يفعلون، لا اريد ان اسمي احدا، او ادعي على احد"، داعيا "السياسيين ان يعودوا الى السياسات الصحيحة، وانا هنا اتحدث عن تجربتي مع ​كميل شمعون​ ، وما سمعت وما كان يخبرني كميل شمعون، انه كان يتعامل مع اشخاص "لم تضرب يوما فرامات" في سبيل لبنان، وكان يربت على كتف من يتقاعص ولا يتفانى في سبيل الوطن".

ودعا شمعون جميع اللبنانيين ان "يتضامنوا ويعملوا لمصلحة لبنان الموحد، خصوصا اننا محاطون بجيران لا يتمنون الا رؤية لبنان غير واقف على رجليه، ونحنا اكثر ما نتمنى ان نراهم واقفين على رجليهم"، متمنيا ان "يضع الجميع خلافاتهم ونزاعاتهم جانبا، ويعملون سويا لمصلحة لبنان".