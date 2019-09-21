أردوغان: اقتصادنا لازال صامداً بقوة رغم كل الهجمات

لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن "اقتصاد تركيا زال صامداً بقوة رغم كل الهجمات التي تعرضنا لها"، مشيراً إلى "إننا سنطرح خلال زيارتنا إلى الولايات المتحدة ، للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ما نفكر ونعتزم القيام به حيال التطورات في بلدنا والمنطقة والعالم بشكل واضح وصريح أمام ممثلي جميع البلدان في اجتماعات الجمعية العامة، وخلال لقاءاتنا الثنائية مع رؤساء الدول".
وأشار أردوغان إلى أن "مهرجان تكنوفيست إسطنبول أصبح رمزاً للحملة الوطنية في مجال التكنولوجيا التي تقوم بها تركيا"، معرباً عن شكره لكل من ساهم في تنظيم المهرجان".
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