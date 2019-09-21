أردوغان: اقتصادنا لازال صامداً بقوة رغم كل الهجمات

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إلى أن "​اقتصاد​ ​تركيا​ زال صامداً بقوة رغم كل الهجمات التي تعرضنا لها"، مشيراً إلى "إننا سنطرح خلال زيارتنا إلى ​الولايات المتحدة​ ، للمشاركة باجتماعات ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ في ​نيويورك​ ما نفكر ونعتزم القيام به حيال التطورات في بلدنا والمنطقة و​العالم​ بشكل واضح وصريح أمام ممثلي جميع البلدان في اجتماعات الجمعية العامة، وخلال لقاءاتنا الثنائية مع رؤساء الدول".

وأشار أردوغان إلى أن "مهرجان تكنوفيست ​إسطنبول​ أصبح رمزاً للحملة الوطنية في مجال التكنولوجيا التي تقوم بها تركيا"، معرباً عن شكره لكل من ساهم في تنظيم المهرجان".