"التايمز": الطائرات المسيرة كشفت نقاط الضعف لدى السعودية

نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية تقريرا تحت عنوان "الطائرات المسيرة كشفت نقاط الضعف لدى السعودية"، أشارت فيه إلى أن "مسؤولين عسكريين أميركيين يحققون في أسباب عجز منظومة الدفاع الصاروخية السعودية عن صد هذا الهجوم"، لافتةً إلى ان "هذا الهجوم ألقى بالشكوك على مدى فاعلية ليس فقط أنظمة الدفاع السعودية وإنما كل أنظمة الدفاع الحديثة".
ولفتت إلى أن "محطة بقيق لمعالجة النفط محمية بنظام دفاع جوي خاص، عجز هو الآخر عن اعتراض الطائرة المسيرة التي يقال إنها انطلقت من إيران"، مشيرةً إلى "تطور نوعي فى تنفيذ مثل هذا الهجوم، حيث استخدمت للمرة الأولى طائرات مسيرة للتغطية على الصواريخ، وهو ما وصف بأنه درس للجميع".
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