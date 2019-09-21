بيلوسي أكدت معارضة أي تحرك عسكري ضد إيران

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي عن "معارضة أي تحرك عسكري محتمل ضد إيران رداً على الهجوم الذي تعرضت لها منشآت أرامكو النفطية السعودية الأسبوع الماضي"، مشيرةً إلى أن "الحكومة الاميركية تجلس أمام شخص قطّع صحفياً جمال خاشقجي وذوب بقاياه بالمواد الكيميائية، لا أرى أي مسؤولية من أجل حماية السعودية والدفاع عنها".
وأعربت بيلوسي عن "اعتقادها أن لا يذهب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أبعد من فرض عقوبات اقتصادية على إيران"، موضحة "إنني لا أعتقد أن الرئيس ترامب سيوجه ضربة عسكرية على إيران، إنه يعلم أنه لا توجد شهية للحرب في بلادنا".
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