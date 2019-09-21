بيلوسي أكدت معارضة أي تحرك عسكري ضد إيران

أعلنت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​، ​نانسي بيلوسي​ عن "معارضة أي تحرك عسكري محتمل ضد ​إيران​ رداً على الهجوم الذي تعرضت لها منشآت ​أرامكو​ النفطية ​السعودية​ الأسبوع الماضي"، مشيرةً إلى أن "​الحكومة الاميركية​ تجلس أمام شخص قطّع صحفياً ​جمال خاشقجي​ وذوب بقاياه بالمواد الكيميائية، لا أرى أي مسؤولية من أجل حماية السعودية والدفاع عنها".

وأعربت بيلوسي عن "اعتقادها أن لا يذهب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى أبعد من فرض ​عقوبات​ اقتصادية على إيران"، موضحة "إنني لا أعتقد أن الرئيس ترامب سيوجه ضربة عسكرية على إيران، إنه يعلم أنه لا توجد شهية للحرب في بلادنا".