الشرطة الفرنسية تعتقل 30 متظاهرا خلال الاحتجاجات التي دعت إليها "السترات الصفراء"

اعتقلت ​الشرطة الفرنسية​ 30 متظاهرا وأطلقت ​الغاز​ المسيل للدموع خلال الاحتجاجات التي دعت إليها "​السترات الصفراء​"، وتزامنت مع مسيرة من أجل المناخ والاحتفالات بيوم التراث الأوروبي. ونشرت السلطات الفرنسية 7500 شرطي في شوارع المدينة، مع السيارات المزودة بخراطيم ​المياه​ والعربات المصفحة التابعة للدرك في ​باريس​، استعدادا للتظاهرة ​الجديدة​ لحركة "السترات الصفراء" التي بدأت قبل 10 أشهر احتجاجا على السياسات الضريبية والمالية للحكومة، قبل أن تتحول إلى احتجاج ضد الرئيس ​إيمانويل ماكرون​.

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