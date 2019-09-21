مسؤول روسي: الحظر الأميركي على البنك المركزي الإيراني غير مشروع

اعتبر مدير القسم الآسيوي الثاني ب​وزارة الخارجية الروسية​ زاميل كابولوف أن "الحظر الأميركي على ​البنك المركزي​ الإيراني غير مشروع"، مشيرًا إلى "أنها لن تؤثر على موقف ​موسكو​ في التعامل مع ​طهران​"، مؤكداً أن "موسكو ستواصل التعاون مع طهران في ​القطاع المصرفي​".

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