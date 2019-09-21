دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب يصف محادثة مسربة له مع أحد الزعماء بأنها "ملائمة تماما"

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين يوم الجمعة إن شكوى شخص كشف عن محادثة للرئيس مع أحد الزعماء الأجانب إنما تتعلق "بحوار له ملائم تماما".

وقال ترامب إنه لا يعرف من هو هذا الشخص أو طبيعة المزاعم لكنه أوضح أن كل أحاديثه مع الزعماء الأجانب تكون دائما ملائمة.

وأضاف الرئيس الأمريكي "إنه كاشف أسرار ينتمي لحزب ...هذا مجرد عمل تجسس سياسي آخر. هذا كل ما في الأمر".

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وتواجه إدارة ترامب أزمة مع قيادات مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بشأن شكوى تعود للثاني عشر من أغسطس آب داخل أوساط المخابرات تردد أنها ترتبط بمحادثات لترامب مع زعيم أجنبي.

وخلصت لجنة رقابية بالمخابرات إلى أنها صحيحة وترتبط بمسألة عاجلة وينبغي عرضها على قيادات الكونجرس عبر عملية يجيزها القانون الأمريكي.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)