شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: حسم ملف متضررى النوبة يؤكد التزام السيسى بما يتعهد به أمام شعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إعلان المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضررى النوبة، انتهاء اللجنة من الإجراءات اللازمة للوقوف النهائى على رغبات المستحقين للتعويض، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعويض أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم عن بناء وتعلية خزان أسوان (1902)، وإنشاء السد العالى (1960)، إنما هو دليل قاطع على التزام القيادة السياسية بما تتعهد به أمام الشعب المصرى.

ووجه رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى بيان صحفى اليوم السبت، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة واللجنة على سرعة الاستجابة لأهالى وجماهير النوبة.

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وأكد عامر، أن قيام لجنة التظلمات بفحص 311 تظلما، والتى استجابت فيها إلى 142 تظلما، ورفضت 165 تظلما، وأرجأت البت فى 4 تظلمات لحين الفصل فى النزاعات القائمة بشأن مستحقى التعويض، يدل على مصداقيتها وجديتها فى حسم هذا الملف الذى لم تجرؤ الأنظمة والحكومات السابقة الاقتراب منه.

جدير بالذكر، أنه يجرى حالياً إعداد تقرير عن أعمال اللجنة يقدمه وزير شئون مجلس النواب إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، يتناول فيه ما تم من إجراءات وصولا إلى عدد المستحقين فى كل نوع من أنواع التعويضات (ملكية مساكن وأراضى – حق انتفاع بأراضى – مبالغ نقدية)، وسيتم تحرير مستندات الملكية، وحق الانتفاع، وصرف المبالغ النقدية بأسماء المستحقين للتعويض، لتسليمها إليهم فى احتفالية تقام بهذه المناسبة التاريخية.