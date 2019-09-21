شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر برهامى مهاجما الإخوان: جماعة منحرفة تدعو لهدم استقرار الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، هجوما على جماعة الإخوان الإرهابية ودعواتهم لنشر العنف والفوضى فى الشارع، مؤكدا أن هدف هذه الدعوات إسقاط الدولة ذاتها، وأن جماعات الصدام المنحرفة تسعى لهدم الاستقرار فى الدولة وتقويضه.

وأضاف نائب رئيس الدعوة السلفية، فى مقال له نشره عبر موقعه "صوت السلف"، إذا كنا دائمًا دُعَاةَ إصلاحٍ متدرج، نبتعد عن سفك الدماء، وإهدار الأموال العامة والخاصة، وانتهاك الحرمات، ونراعى ضوابط المصلحة والمفسدة، ولا نقبل محاولة استدراك حرمةٍ بانتهاك أضعافها مِن الحرمات وما هو أشد منها.

وتابع لن نكون وقودًا لنارٍ تحرق الأخضر واليابس، ولا تذر الوطن إلا أطلالًا، ولا تُنقِذ الأمة، بل تُهلِكها، ولن نكون أداةَ هدمٍ بألسنتنا ولا بأيدينا؛ سنحافظ على وطننا وشعبنا وأبنائنا وبناتنا، ولابد من الجميع أن ينتبه من سعى هذه الجماعة الإرهابية لهدم الاستقرار، وهدم البلاد والأوطان.

ولفت فى رسالة للمصريين :"حافِظوا على بلادكم وأوطانكم، وعَمِّروها وتَجَنَّبوا الشبهات والشهوات المُحَرَّمة، وامتَثِلُوا أمرَ الله: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ"، ولْتُطَبِّقُوا شعارَ الأنبياء الذى قاله شُعَيْب - عَلَيْهِ السَّلَامُ - "إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِى إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ".