‎اجتماعات مكثفة بمنطقة الأقصر الأزهرية لبحث مشكلة تكرار الغياب

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

عقدت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية، اجتماعات مكثفة مع الموجهين والأخصائيين بالإدارات التعليمية الأزهرية الخمس، لشرح النشرات الخاصة بمهام الأخصائي الاجتماعي.

كما ناقشت الإدارة، دور الموجه في المتابعة الواردة من القطاع، وذلك بإشراف الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وعبدالجليل محمد عبدالجليل مدير رعاية الطلاب بالمنطقة.

شهدت الاجتماعات شرحًا مستفيضًا من عبدالجواد أحمد محمد موجه أول المنطقة للتربية الاجتماعية، حول النشرات الخاصة بالأنشطة ومجالس الآباء، واتحاد الطلاب وصندوق الخدمات التعاونية، ومكاتب الخدمة المدرسية، ودور ومهام الأخصائي الاجتماعي، ودور الموجه الاجتماعي، والتنبيه على ضرورة تفعيل دور الأنشطة "الثقافية والرياضية والعلمية والفنية".

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وناقش الاجتماع الحد من مشكلة تكرار الغياب والتأخر الدراسي، وضرورة الاهتمام بطابور الصباح والإذاعة، وتواجد الأخصائي بالطابور لمتابعة وملاحظة الطلاب، وتفعيل دوره الإنمائي والوقائي في حل مشاكل الطلاب وتنمية مواهبهم، ومناقشة المعوقات التي تعترض الأخصائي والعمل على حلها للنهوض بالتربية الاجتماعية.

وجرى تكريم الإخصائيين المثاليين بالإدارات وهم: عفاف شوقي محمد معهد فتيات العشي، ومحمد رمضان عبد الرؤف معهد بنين الحاج صالح، وهشام نصر معهد زرنيخ بنين، وعمر عبدالرحيم معهد أصفون، وسلوى أحمد حسين معهد فتيات الدير، وهاجر عبد الدايم معهد فتيات العمانية، ومصطفى فؤاد معهد أرمنت الوابورات، وصابرين أحمد حسن معهد فتيات أرمنت الحيط، وسميه أحمد معهد فتيات القرنة، ووائل شعبان معهد الأقالتة بنين.

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