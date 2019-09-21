بالصور.. انتظام الدراسة المعاهد الأزهرية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور محمد حسانين، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم السبت، انتظام العملية التعليمية في 622 معهد أزهري بمختلف المراحل التعليمية الأزهرية على مستوى الإدارات التعليمية، في اليوم الأول من بدء العام الدراسي الجديد 2019 – 2020.

وأضاف "حسانين" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن عدد المعاهد الأزهرية التي يوجد بها قاعات رياض أطفال على مستوى المحافظة بلغ 74 معهداً، تضم 4847 طفلاً، وأن عدد المعاهد الابتدائية بلغ 278 معهدًا، وأن عدد التلاميذ في المرحلة الابتدائية بلغ 77472 تلميذاً وتلميذة، وعدد المعاهد الإعدادية بلغ 199 معهد.

واستكمل، أن عدد تلاميذ المرحلة الإعدادية بلغ 37477 تلميذًا وتلميذة، وأن عدد المعاهد الثانوية بلغ 145 معهد، فيما بلغ عدد طلاب المرحلة الثانوية بلغ 3228 طالب وطالبة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، إلى أنه تفقد عددًا من المعاهد بداية اليوم الدراسي للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وشدد "حسانين" على مشايخ ونظراء المعاهد الأزهرية، بتذليل كافة العقبات التي تؤثر على انتظام العمل.