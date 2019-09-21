المتظاهرون يتجمعون في متنزه بهونج كونج.. وإغلاق محطة قطار "توين مون"

محمد اسماعيل - القاهرة - هونج كونج- (د ب أ):

تجمع المئات من المتظاهرين المناهضين للحكومة في متنزه "توين مون بارك" في هونج كونج اليوم السبت، لينضموا إلى السكان المحليين الذين يعتزمون تنظيم مسيرة إلى مكتب الحكومة المحلية .

ونظم السكان المحليون المسيرة في محاولة لجذب الانتباه لما يقولون إنه رد غير مناسب من جانب مكتب الحكومة المحلية على شكواهم بشأن ضوضاء في المتنزه في المساء.

ومن ناحية أخرى، أغلقت الشركة التي تدير جهاز النقل العام (إم تي آر) في هونج كونج، محطة قطار "توين مون" الساعة الواحدة ظهرا (0500 بتوقيت جرينتش) "لأسباب أمنية".

وكانت شرطة مكافحة الشغب متواجدة في المنطقة ودعت المتظاهرين بالقرب من المحطة للتفرق. وجرى رفع علم أزرق اللون في محاولة لتحذير الأشخاص من أنه قد يتم استخدام الغاز المسيل للدموع لتفرقة الحشود.