ضبط موظف ونجله استوليا على أموال المواطنين بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم السبت، القبض على موظف بإحدى شركات النقل ونجله، لاتهامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مليون و500 ألف جنيه، بزعم توظيفها في تجارة المحاصيل الزراعية والأعلاف.

ورد بلاغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من عدد من المواطنين، بقيام مشرف بإحدى شركات النقل، ونجله، صاحب شركة نقل، مقيمان بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

أكدت التحريات صحة المعلومات، وتبين أن المتهم الأول سبق اتهامه في قضية "تهرب ضريبي"، والثاني سبق اتهامه في قضية "شيك وإصابة خطأ".

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وكشفت التحريات تلقي المتهمين مبالغ مالية من الشاكين، بإجمالي مليون وخمسمائة ألف جنيه، بقصد توظيفها واستثمارها في مجال تجارة المحاصيل الزراعية والأعلاف، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح، وامتنعا عن رد أصل المبالغ إليهم.

جرى ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وأقرا في التحقيقات بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه.

حرر محضرًا بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.