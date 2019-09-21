ننشر الجدول الزمني لتسكين طلاب الأزهر بالمدن الجامعية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: أعلنت جامعة الأزهر بفرع أسيوط، الجدول الزمني لتسكين طلاب وطالبات الفرق النهائية وسنوات النقل، بالمدن الجامعية، للعام الدراسي 2020/2019. وأكدت جامعة الأزهر بأسيوط، أنه سيتم تسكين الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية، بدءاً من الثلاثاء المقبل، على النحو التالي: السنوات النهائية بتقدير "ممتاز" الثلاثاء الموافق 24/9. الفرقة الثالثة تقدير "ممتاز" الأربعاء الموافق 25/9. Advertisements الفرقة الثانية تقدير "ممتاز" الخميس الموافق 26/9. الفرقة الرابعة بتقدير "جيد جدا" السبت والأحد الموافق 28/29/9. الفرقة الثانية و الثالثة تقدير "جيد جدا" الاثنين والثلاثاء الموافق 30/9 و1/10. والذين لم يتم تسكينهم مسبقا يتم التسكين يوم الأربعاء والخميس الموافق 2/3/10. تسكين المناطق النائية حسب الجدول المعلن وفقا للتقديرات.

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