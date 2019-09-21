أشاد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" بالجهود التي تبذلها الصين لتطبيق التزاماتها في اتفاقية باريس حول المناخ قبل الوقت المحدد.
وقال جوتيريش -في كلمته للصحفيين في غداء عمل حول المناخ نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم- "من الجيد ملاحظة ذلك، لأن أغلبية الدول لا تفعل هذا في الوقت المحدد.. إنهم مستعدون
وأضاف أنه يأمل أن يعلن "عدد كبير من الدول قرارات مهمة حول العلاقة بالانبعاثات وأشياء أخرى" في قمة المناخ القادمة التي ستعقد بعد غد /الاثنين/، معتبرا أن الأعوام القليلة القادمة ضرورية لعكس الاتجاه الحالي الذي ما زال اتجاها سلبيا، سيما وأن الانبعاثات ما زالت في تزايد والوضع يزداد سوءا بشكل واضح.
ومن المقرر أن يحضر رؤساء دول وحكومات، وممثلون رفيعو المستوى من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وممثلون من القطاع الخاص، قمة التغير المناخي للتعامل مع "المشكلة الحالية"، وذلك لعرض مقترحات لحل أزمة المناخ.
كانت هذه تفاصيل خبر جوتيريش يشيد بجهود الصين في تطبيق اتفاقية باريس حول المناخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.