مقاتلات سورية تمنع تكرارهجوم إسرائيلي على العاصمة دمشق

أحبطت مقاتلات انطلقت من مطار حميميم في سوريا، هجوم طائرات إسرائيلية على سوريا، حسب مصادر إعلامية، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وأفادت معلومات لموقع "أفيابرو" الإخباري أن تحليق طائرات حربية أقلعت من مطار حميميم إلى الجنوب السوري منع تكرار الهجوم الجويالإسرائيلي على العاصمة السورية وضواحيها في ليلة 19/20 سبتمبر ، ووفقًا لنفس المعلومات فإن الطائرات التي منعت تكرار الهجوم الإسرائيلي روسية.
يذكر أن طائرتين حربيتين على الأقل، أقلعتا من مطار حميميمعند الساعة الثامنة مساء 19 سبتمبر. ثم تم إسقاط الطائرة المسيرة الإسرائيلية التي انتهكت أجواء سوريا، فلم يتكرر الهجوم في ريف العاصمة السورية.
ووفقا لمصادر إعلامية فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توعد أثناء لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في حال استمرت تل أبيب في توجيه الضربات لسوريا.
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