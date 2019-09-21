كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية ترحب بدعوة ترامب لاستئناف المحادثات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت كوريا الشمالية بالرئيس دونالد ترامب لقوله إن واشنطن قد تتبع "طريقة جديدة" غير محددة في المفاوضات النووية مع بيونج يانج.

لقد توقفت تلك المحادثات منذ شهور بسبب خلافات حول المقايضات بين خطوات تخفيف العقوبات ونزع السلاح.

في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية، أشاد الدبلوماسي الكوري الشمالي كيم ميونج جيل، الذي سيقود محادثات على مستوى العمل المخطط لها مع واشنطن، بقرار ترامب بإقالة مستشار الأمن القومي السابق المتشدد جون بولتون، الذي دافع عن "نموذج ليبيا" ل نزع السلاح النووي من جانب واحد كقالب لكوريا الشمالية.

وقال كيم إنه متفائل بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة، والتي قال الشمال في وقت سابق إنها قد تستأنف في غضون بضعة أسابيع.

طالب بيونج يانج مرارًا وتكرارًا واشنطن بإعادة النظر في موقفها بعد انهيار قمة فبراير بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وترامب.

وقال كيم، الدبلوماسي، في إشارة إلى كوريا الشمالية باسمها الرسمي، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية "أود أن أرحب بالقرار السياسي الحكيم الذي اتخذه الرئيس ترامب بتقريب العلاقات بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة من خلال وجهة نظر أكثر عملية الآن بعد اختفاء مثير المشاكل الذي اعتاد على مواجهة كل شيء بطريقة عفا عليها الزمن من الادارة الامريكية"

أصر بولتون، الذي وصفته كوريا الشمالية سابقًا على أنه "صاحب الحرب" و"منتج بشري معيب"، على أنه ينبغي على كوريا الشمالية أن تتبع المسار الليبي لنزع السلاح النووي من خلال القضاء التام على برنامجها النووي مقدمًا في صفقة محتملة مع الولايات المتحدة.

Advertisements

تعتبر بيونج يانج نزع سلاح ليبيا عام 2004 بمثابة مقارنة استفزازية عميقة لأن الأوتوقراطي الليبي معمر القذافي قُتل في أعقاب العمل العسكري المدعوم من الولايات المتحدة في بلاده بعد سبع سنوات من التخلي عن برنامج نووي بدائي كان أقل تقدمًا بكثير من برنامج كوريا الشمالية.

وقال ترامب يوم الاربعاء ان تصريحات بولتون أعاقت الولايات المتحدة "بشكل سيء للغاية" في المحادثات مع الشمال. واضاف: "ربما استخدام طريقة جديدة سيكون جيدا جدا."

قال كيم إنه لم يكن متأكدًا تمامًا مما يعنيه ترامب بـ "طريقة جديدة"، لكنه افترض أنه يشير إلى "حل تدريجي يبدأ بالأشياء الممكنة أولًا مع بناء الثقة في بعضنا البعض سيكون الخيار الأفضل".

تعطلت المفاوضات النووية لعدة أشهر بعد قمة فبراير بين كيم وترامب في فيتنام، والتي انهارت بعد أن رفض الجانب الأمريكي مطالب كوريا الشمالية بتخفيف العقوبات على نطاق واسع في مقابل التوصل إلى اتفاق تدريجي نحو التخلي عن قدراتها النووية.

لقد أظهر الشمال استيائه من الخطاب المتحارب وعدد كبير من اختبارات الأسلحة قصيرة المدى التي اعتُبرت محاولة للحصول على نفوذ قبل المفاوضات.

في حين أن توقيت اقالة بولتون يمكن أن يكون مناسبًا للمحادثات، يقول الخبراء إن رحيل أحد المستشارين لن يغير بشكل كبير السياسة الأمريكية. قالت إدارة ترامب إن العقوبات والضغط سوف يستمران حتى تتخذ كوريا الشمالية خطوات ملموسة نحو التخلي الكامل عن برنامجها النووي.

