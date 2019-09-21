كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف الغذاء والدواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ندد وزير الخارجية الايراني اليوم السبت بتجديد العقوبات الامريكية على مصرفها المركزي كمحاولة لمنع الايرانيين العاديين من الحصول على الغذاء والدواء وقال أن هذه الخطوة مؤشر على اليأس الامريكي.

وفرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة جولة جديدة من العقوبات على إيران، بعضها موجه إلى مصرفها المركزي وصندوق الثروة السيادية، في أعقاب الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية والتي ألقى الرياضيون والمسؤولون الأمريكيون باللوم فيها على إيران.

وتنفي إيران تورطها في الهجمات التي أدت في البداية إلى خفض إنتاج النفط من السعودية. وأعلنت حركة الحوثي اليمنية المسؤولية، وهي جماعة متحالفة مع إيران تقاتل تحالفًا تقوده السعودية في الحرب الأهلية في اليمن.

وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف للصحفيين في تصريحات أظهرت "هذه علامة على اليأس الأمريكي، وعندما يعاقبون مرارًا وتكرارًا على نفس المؤسسة، فإن هذا يعني أن محاولتهم وضع الأمة الإيرانية تحت ركبتها تحت" أقصى ضغط "قد فشلت".

وقال ظريف، وهو يتحدث عقب وصوله إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة الأسبوع المقبل: "لكن هذا خطير وغير مقبول باعتباره محاولة لمنع، حصول الشعب الإيراني على الغذاء والدواء".

وفي الوقت نفسه، ذكرت تقارير غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي أن عددًا من المواقع الإيرانية - بما في ذلك بعض شركات البتروكيماويات - تعرضت لهجوم عبر الإنترنت.

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ولم يكن هناك تعليق رسمي فوري، ويبدو أن المواقع الإلكترونية لشركة النفط الحكومية الرئيسية NIOC تعمل بشكل طبيعي. وقال السكان أن الوصول إلى الإنترنت لم يتأثر.

وتستهدف العقوبات الجديدة البنك المركزي الإيراني، الذي كان يخضع بالفعل لعقوبات أمريكية أخرى، وصندوق التنمية الوطني الإيراني - صندوق الثروة السيادية للبلاد - وشركة إيرانية يقول مسؤولون أمريكيون إنها تستخدم لإخفاء التحويلات المالية لمشتريات الجيش الإيراني.

وقال ظريف إنه سيجتمع يوم الأربعاء مع وزراء خارجية الدول المتبقية الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تم الاتفاق عليه مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا وكذلك الولايات المتحدة.

وقال ظريف: "كما قلنا من قبل، لا يمكن للولايات المتحدة الحضور إلا إذا عادت إلى (الاتفاق النووي) وأنهت حربها الاقتصادية ضد إيران".

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق العام الماضي وأعادت فرض عقوبات من جانب واحد على إيران.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، "آمل أن تدرك الحكومة الأمريكية أنها لم تعد القوة الاقتصادية العظمى الوحيدة في العالم وأن هناك العديد من الدول التي ترغب في الاستفادة من السوق الإيراني".

