كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاجات في هونج كونج بعد تمزيق ملصقات على "جدار لينون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك آلاف المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج في مسيرة تحت أشعة الشمس الحارقة، اليوم السبت، بعد أن مزقت الجماعات الموالية للصين بعض ملصقات "جدران لينون" والتي تحتوي على رسائل الاحتجاج المناهضة للحكومة في المدينة التي تحكمها الصين.

وحذرت الشرطة من أنهم سيطلقون الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المتجهين إلى المكاتب الحكومية في بلدة توين مون، في غرب الأراضي الجديدة، حيث أشعل البعض النار في العلم الصيني على الأرض.

في وقت سابق، خرب العشرات من مؤيدي بكين بعض صور بالفسيفساء الكبيرة لملاحظات Post-it الملونة التي تدعو إلى الديمقراطية، ونددوا بالتدخل الصيني المتصور في المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت إلى الحكم الصيني في العام 1997.

وصاح أحد المحتجين المؤيدين لبكين دفاعًا عن تصرفاته عندما واجهه مؤيدون مؤيدون للديمقراطية: "أنا رجل صيني".

وازدهرت الجدران عبر المركز المالي الآسيوي، وفي محطات الحافلات ومراكز التسوق، وتحت الجسور وعلى طول ممرات المشاة.

كما أصبحت أحيانًا بقع عنف ساخنة لأكثر من ثلاثة أشهر من الاضطرابات.

وأغلقت شركة النقل، MTR Corp، محطات القطار بالقرب من مواقع الاحتجاج المحتملة، بما في ذلك توين مون.

واندلعت احتجاجات هونج كونج في يونيو على تشريع تم سحبه الآن، كان من شأنه أن يسمح بإرسال الأشخاص إلى الصين القارية لمحاكمتهم. توسعت الطلبات منذ ذلك الحين إلى دعوات للاقتراع العام.

Advertisements

وحث المشرع المؤيد لبكين، جونيوس هو، الذي كان ناقدًا صريحًا للاحتجاجات، مؤيديه على تنظيف ما يقرب من 100 من جدران لينون حول المدينة اليوم السبت.

لكن في رسالة نُشرت في وقت متأخر يوم الجمعة على صفحته على فيسبوك، قال "هو": "من أجل السلامة" لن يتم تطهير جدران لينون، بل الشوارع فقط.

"النهوض مرة أخرى"

وقال ستيف تشيو، الذي يعمل في مجال التمويل، إن أشخاصًا مثل "هو" سيعطون فقط الحركة المؤيدة للديمقراطية زخمًا جديدًا.

وأضاف لوكالة "رويترز": "من خلال أفعال استفزازية كهذه يساعد في توحيد المعتدلين وخطوط المواجهة في الحركة".

"إنها مثل الموجة. في بعض الأحيان ، نكون في غور، وأحيانًا أخرى في قمة، ونرتفع مرة أخرى".

وسميت هذه الجدران باسم جدار جون لينون في براغ التي يسيطر عليها الشيوعيون في الثمانينات والتي كانت مغطاة بأغاني البيتلز ورسائل التظلم السياسي.

يشعر المحتجون المناهضون للحكومة بالغضب إزاء ما يرون أنه تدخل زاحف من جانب بكين في هونج كونج، والتي عادت إلى الصين بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" تضمن الحريات التي لا تتمتع بها في البر الرئيسي.