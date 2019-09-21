كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجموعات مؤيدة للصين تدمر بعض "جدران لينون" في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسقطت جماعات مؤيدة للصين بعض "احتجاجات لينون وولز" في هونج كونج اليوم السبت مما أثار احتمال وقوع اشتباكات مع مؤيدي الديمقراطية وعطلة نهاية أسبوع أخرى من الاضطرابات في المدينة التي يحكمها الصين.

وهدم العشرات من مؤيدي بكين بعض الفسيفساء الكبيرة لملاحظات Post-it الملونة التي تدعو إلى الديمقراطية ونددوا بالتدخل الصيني المتصور في المستعمرة البريطانية السابقة.

وازدهرت المنشآت في جميع أنحاء المركز المالي الآسيوي، في محطات الحافلات ومراكز التسوق، وتحت الجسور وعلى طول ممرات المشاة، كما أصبحت أحيانًا بقع عنف ساخنة في أكثر من ثلاثة أشهر من الاضطرابات.

واحتجت احتجاجات هونج كونج في يونيو على تشريع تم سحبه الآن، كان من شأنه أن يسمح بإرسال الأشخاص إلى الصين القارية لمحاكمتهم. وتوسعت المطالب منذ ذلك الحين إلى دعوات للاقتراع العام.

وحث المشرع المؤيد لبكين "جونيوس هو" الذي كان ناقدًا صريحًا للاحتجاجات، مؤيديه على تنظيف ما يقرب من 100 من جدران لينون حول المدينة اليوم السبت.

لكن في رسالة نُشرت في وقت متأخر يوم الجمعة على صفحته على فيسبوك، هذا "من أجل السلامة" ولن يتم تطهير جدران لينون، بل الشوارع فقط.

وسميت هذه الجدران باسم جدار جون لينون في براغ التي يسيطر عليها الشيوعيون في الثمانينات والتي كانت مغطاة بأغاني البيتلز ورسائل التظلم السياسي.

Advertisements

ويشعر المتظاهرون المناهضون للحكومة بالغضب إزاء ما يرون أنه تدخل زاحف من جانب بكين في هونغ كونغ، والتي عادت إلى الصين في عام 1997 بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" تضمن الحريات التي لا تتمتع بها في البر الرئيسي.

وتقول الصين إنها ملتزمة بترتيب "دولة واحدة ونظامان" وتنفي التدخل. واتهمت الحكومات الأجنبية بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا بالتحريض على الاضطرابات.

واتخذت المظاهرات إيقاعها الخاص على مدار الأشهر وتميل إلى الذروة في عطلات نهاية الأسبوع، غالبًا مع النشطاء المناهضين للحكومة، والعديد منهم ملثمين وبالسود، وألقوا قنابل حارقة على الشرطة ومحطات المترو في القمامة، وأغلقوا طرق المطار وإطفاء حرائق الشوارع.

وفي بعض الأحيان، واجههم أنصار بكين وهم يحملون العصي.

ويتم التخطيط لمزيد من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في نهاية هذا الأسبوع بما في ذلك اعتصام اليوم السبت في مركز تجاري بالقرب من محطة مترو أنفاق يوين لونغ، وذلك بعد شهرين من تعرض النشطاء للهجوم من قبل الغوغاء هناك.

وكان المحتجون قد قالوا يوم الجمعة إنهم لا يريدون العنف، ولكنهم سيدافعون عن أنفسهم إذا تعرضوا للهجوم.

