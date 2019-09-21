كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل إرسال الولايات المتحدة قوات لدعم الدفاعات السعودية بعد هجمات أرامكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة على إرسال قوات أمريكية لدعم الدفاعات الجوية والصاروخية السعودية بعد هجمات أرامكو، وهو أكبر هجوم على منشآت النفط في المملكة، والذي ألقت واشنطن باللوم فيه على إيران.

وقال البنتاجون، إن نشر القوات سيشمل عددًا معتدلًا من القوات - لا يتجاوز الآلاف - وسيكون دفاعيًا بطبيعته في المقام الأول. كما أنها خطط مفصلة لتسريع تسليم المعدات العسكرية إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق أن البنتاجون يفكر في إرسال بطاريات مضادة للطائرات وطائرات بدون طيار والمزيد من الطائرات المقاتلة. وأن الولايات المتحدة تدرس، أيضًا، الاحتفاظ بحاملة طائرات في المنطقة إلى أجل غير مسمى.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في مؤتمر صحفي: "استجابة لطلب المملكة العربية السعودية، وافق الرئيس على نشر القوات الأمريكية، التي ستكون دفاعية بطبيعتها وستركز في المقام الأول على الدفاع الجوي والصاروخي".

وأضاف "إسبر": "سنعمل أيضًا على تسريع تسليم المعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتعزيز قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم".

وحسب "رويترز"، يبدو أن إعلان البنتاجون في وقت متأخر من يوم الجمعة أغلق الباب أمام أي قرار وشيك بشن ضربات انتقامية ضد إيران في أعقاب الهجوم الذي هز الأسواق العالمية - هجمات أرامكو - وكشف ثغرات كبيرة في الدفاعات الجوية السعودية.

وقال ترامب في وقت سابق يوم الجمعة، إنه يعتقد أن ضبطه العسكري حتى الآن أظهر "قوة"، حيث فرض بدلاً من ذلك جولة أخرى من العقوبات الاقتصادية على طهران.

وأضاف "ترامب" للصحفيين في البيت الأبيض: "لأن أسهل شيء يمكنني القيام به.. حسنًا، استمر.. ضرب 15 شيئًا مختلفًا في إيران. لكنني لا أتطلع إلى القيام بذلك ما أمكن".

لكن النشر قد يزيد من غضب إيران، التي استجابت لنشر القوات الأمريكية السابقة هذا العام بمخاوف. وتنفي مسؤوليتها عن هجمات أرامكو السعودية.

وأعلنت حركة الحوثي اليمنية التي تؤيد إيران والتي تقاتل تحالفًا عسكريًا بقيادة السعودية يضم الإمارات، مسؤوليتها عن هجمات أرامكو.

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هل تم شن الهجوم من إيران؟

تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل حاد منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي وفرض عقوبات على صادراتها النفطية.

وطوال أشهر، أصدر المسؤولون الإيرانيون تهديدات خفية، قائلين، إنه إذا تم منع طهران من تصدير النفط، فلن تتمكن دول أخرى من فعل ذلك أيضًا.

ومع ذلك، نفت إيران أي دور في سلسلة من الهجمات في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك تفجيرات ناقلات النفط في الخليج والضربات التي ادعاها الحوثيون.

اعتبر المسؤولون الأمريكيون، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، جنوب غرب إيران بمثابة نقطة انطلاق لهجمات أرامكو، وهو تقييم يستند جزئيًا على الأقل إلى صور لا تزال سرية تُظهر أن إيران تبدو أنها تعد ضربة جوية.

لقد رفضوا مزاعم الحوثيين بأن هجمات أرامكو كانت من اليمن.

وقال أحد المسؤولين لوكالة "رويترز"، إن الضربة ربما تكون قد أذن بها القائد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وتقول "رويترز"، إن الولايات المتحدة قلقة من الانجرار إلى صراع آخر في الشرق الأوسط. لديها قوات متمركزة في سوريا والعراق، وهما دولتان يتمتع فيهما النفوذ الإيراني بالقوة وتعمل القوات المدعومة من إيران علانية.

ويخشى المسؤولون الأمريكيون أن يحاول وكلاء إيران ضرب القوات الأمريكية هناك، الأمر الذي قد يؤدي بسهولة إلى نشوب صراع إقليمي أوسع.

قالت المملكة العربية السعودية، إنها تعرضت للهجوم من قبل ما مجموعه 25 طائرة بدون طيار وقذائف، بما في ذلك صواريخ كروز دلتا الإيرانية (UAV) وصواريخ كروز "يا علي".