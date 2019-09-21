طقس السبت.. حار بالجنوب الشرقي والداخل مع كتل ضبابية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بكل من الحنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، مع تشكل كتل ضبابية بالقرب من السواحل خلال الصباح.

وستكون السماء غائمة جزئيا بالنصف الشمالي للمملكة مع احتمال قطرات خفيفة بالواجهة المتوسطية، فضلا عن تكون سحب غير مستقرة بأقصى الجنوب مع احتمال رعد وزخات، فيما سيضل الطقس مستقرا على العموم مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة. وسيلاحظ هبوب زوابع رملية محلية بجنوب المنطقة الشرقية وكذلك بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية من الجنوب الغربي بالسفوح الجنوبية الشرقية للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالسواحل الأطلسية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 16 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و 30 درجة بالجنوب الشرقي و بالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 22 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و 28 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 38 و 42 درجة بالجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية للمملكة وستكون ما بين 28 و 33 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة وبوجدور، و قليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق الاخرى.