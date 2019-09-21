الرامة: وفاة شاب أصيب الشهر الماضي في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي الشاب شكيب حسين فارس من قرية الرامة، اليوم السبت، متأثرا بإصابته في حادث طرق وقع منتصف الشهر الماضي.

وكان فارس، الذي يبلغ من العمر 19 عاما، قد أصيب إصابة بالغة في حادث طرق وقع في الرابع عشر من آب/ أغسطس الماضي.

ونجم الحادث عن تصادم دراجة نارية بمركبة على طريق الرامة – بيت جن.

وتسبب الحادث بإصابة فارس بإصابة بالغة، نقل على إثرها في مركز الجليل الطبي في مدينة نهارية، وظل يصارع الموت حتى اليوم.