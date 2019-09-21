حيفا: سابع ضحايا الجمعة الدامي سائق دراجة نارية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي سائق دراجة نارية مصرعه في حادث طرق وقع مساء أمس الجمعة، ليتحول إلى يوم دام سقط فيه 6 ضحايا عرب آخرين جراء حوادث الطرق والعمل وجرائم القتل.

وعلم أن سائق الدراجة النارية يدعى إلياس دكور، ويبلغ من العمر 38 عاما، وهو من مدينة حيفا.

وتبين أن دكور كان يستقل دراجته النارية في منطقة أحراش الكرمل عندما وقع الحادث، الذي لم تتضح تفاصيله بعد، ليلقى مصرعه.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه في الخامسة من مساء اليوم، السبت، من كنيسة الموارنة في مدينة حيفا إلى مثواه الأخير.

وينضاف ضحية حادث الطرق إلى ضحايا حوادث وجرائم وقعت يوم أمس الجمعة، حيث قتل إبراهيم سعدي وبيان بشكار في جريمة إطلاق نار في بسمة طبعون أصيب فيها اثنان آخران، وقتل الشاب إياد بدير في مدينة أم الفحم، وأديب ديراوي في قرية كفرياسيف.

كما لقي شاب الشاب عبيد زعبي من قرية الناعورة مصرعه في حادث طرق قرب العفولة، وأصيب فتى آخر كان بمعيته، ولقي الفتى شفيق أبو القيعان (16 عاما) مصرعه في حادث عمل في مدينة رهط في النقب، ولقي شاب مصرعه دهسا في مدينة حيفا، ولم تتضح هويته بعد.

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وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا الجمعة الدامي إلى 7، على الأقل، بينهم 4 في جرائم إطلاق نار، علما أن هذا الأسبوع شهد يوميا جرائم قتل وحوادث عمل وطرق أسفرت عن قتلى ومصابين.

وضمن هذه الحوادث والجرائم، لقي وليد كيوان مصرعه في حادث عمل وقع الأحد في أم الفحم.

وشهد الإثنين جرائم إطلاق نار وأعمال عنف أخرى، في حيفا وعسفيا وأم الفحم وقلنسوة والناصرة، تسببت بإصابات وأضرار في الممتلكات. وتوفي الإثنين فراج الغنامي من قرية أبو قرينات في النقب نتيجة إصابته بحادث دهس.

وقتل الأربعاء الشاب مراد كتكت في جريمة إطلاق نار وقعت في جسر الزرقاء، كما أصيب شابان من مدينتي الطيرة وشفاعمرو في جريمة إطلاق نار، وأصيب اثنان آخران في جرائم طعن في جلجولية والمغار.

والخميس لقيت مسنة في مدينة الرملة مصرعها في حادث دهس.