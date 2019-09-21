شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قوات سعودية خاصة تقتحم أوكار الأرهاب وتضبط كميات من الذخائر في حضر موت والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض نفذت القوات الخاصة السعودية واليمنية عملية اقتحام لأحد اوكار الارهاب في حضرموت وتم العثور على كمية كبيرة من الذخائر والعتاد التي تستخدمها مليشيات تنظيم داعش الارهابي.

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