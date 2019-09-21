البشير يمثل أمام المحكمة للمرة الخامسة في تهم فساد مالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت، السبت، خامس جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، والمقررة لسماع بقية الشهود قبل النطق بالحكم في قضية اتهامه بالفساد المالي.



وفي الجلسة السابقة، قررت هيئة المحاكمة المنعقدة في معهد التدريب القضائي بالخرطوم، إسقاط تهمتين عن البشير، تتعلقان بحيازة غير مشروعة لعملات محلية، وعدم إجرائه عملية إبراء ذمة مالية خلال سنوات حكمه.

وأبقت المحكمة على التهم المتعلقة بالثراء الحرام، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخالفة قوانين النقد الأجنبي.



ويومها برر القاضي قراره بأن النيابة لم تدرج تهمة عدم قيام البشير بإبراء ذمته المالية سنويا خلال فترة حكمه كما ينبغي، فيما أسقطت التهمة الثانية المتعلقة بحيازته نحو 6 ملايين جنيه سوداني، بناء على منشور من رئيس المجلس العسكري وقتها الفريق عبدالفتاح البرهان، والذي ألغى بموجبه أوامر الطوارئ الخاصة بتعاملات النقد المحلي.

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وكانت السلطات السودانية ضبطت بمكتب البشير في القصر الرئاسي مبلغ 6 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني.

وأظهرت قوائم صادرة عن النيابة العامة مؤخرا امتلاك الرئيس المعزول عمر البشير وعائلته 22 قطعة سكنية.