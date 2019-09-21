قرقاش: حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلا ذريعا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلا ذريعا. وأضاف قرقاش في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن منصات الإعلام الموجه والمدعوم يقابلها دعم شعبي حقيقي للدولة المصرية ومؤسساتها. وتابع "مصر تتعافى وتواجه التحديات بإصرار يوميا، والواقع غير الذي يروج له هذا الإعلام الحزبي الممول خارجيا".

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