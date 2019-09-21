اجتماع "إيجاد" بأديس أبابا لحل أزمة اللاجئين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسعى منظمة "إيجاد" لتوفير حلول مستدامة لأزمة اللاجئين، منها إعادة توطين اللاجئين في بلدان أخرى، أو العودة إلى بلدانهم الأصلية إذا كان ذلك آمنا.

تستضيف إثيوبيا لاجئين من جنوب السودان والصومال والسودان وأريتريا، إضافة إلى أعداد قليلة من اليمن وسوريا.

والتقت "العين الإخبارية" على هامش اجتماع للهيئة الحكومية لتنمية دول شرق "إيجاد" الإثنين في أديس أبابا يبحث تقييم إعلان خطة عمل نيروبي بشأن اللاجئين، وزير الدولة بوزارة السلام الإثيوبي زينو جمال.

كما التقت "كوسماس تشاندا" ممثل الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية الأفريقية بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.