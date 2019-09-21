الإماراتيون بالخارج يصوتون لاختيار ممثليهم في "الوطني الاتحادي" الأحد

تنطلق يوم غد الأحد مرحلة التصويت خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستستقبل سفاراتها وقنصلياتها ومقار البعثات الدبلوماسية حول العالم أعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين خارج الدولة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 واختيار ممثليهم لعضوية المجلس في الدورة الانتخابية الرابعة.

وتستمر عملية التصويت خارج دولة الإمارات التي تنظمها اللجنة الوطنية للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي يومي الأحد 22 سبتمبر والإثنين 23 سبتمبر 2019، وذلك وفقاً للجدول الزمني للانتخابات.

ويمتد اليوم الانتخابي للتصويت خارج دولة الإمارات من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي للدول التي توجد فيها المراكز الانتخابية الـ118 المخصصة للناخبين في الخارج.

وأكد عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، أن فتح باب التصويت خارج دولة الإمارات يهدف إلى ضمان المشاركة الأوسع في العملية الانتخابية.

وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يأتي من خلال تمكين مختلف أعضاء الهيئات الانتخابية، بمن فيهم الموجودون بالخارج للعمل أو الدراسة أو أي مهام أخرى، من المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 وممارسة حقهم الانتخابي لاختيار ممثلين عنهم يحملون قضاياهم واحتياجاتهم إلى أروقة المجلس.





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وقال: "إن حرص مواطني دولة الإمارات الموجودين في الخارج من أعضاء الهيئات الانتخابية على المشاركة في العملية الانتخابية انطلاقاً من ولائهم وانتمائهم الوطني، اقتضى توافر جميع الاستعدادات لضمان الجاهزية الكاملة للمراكز الانتخابية الـ118 المخصصة للتصويت خارج الدولة في البعثات الدبلوماسية".

وأشاد بتضافر الجهود بين اللجنة الوطنية للانتخابات 2019 ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لما فيه تحقيق جاهزية جميع مراكز التصويت المنتشرة حول العالم وضمان شفافية ونزاهة ودقة العملية الانتخابية وسيرها بسلاسة وانتظام وفق أفضل المعايير.

ولفت عبدالرحمن بن محمد العويس إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات قررت استثناء المصوت في الخارج من إبراز بطاقة الهوية الأصلية والاكتفاء بصورة البطاقة وإبراز جواز السفر أو أي وثيقة رسمية تحتوي على صورة الناخب، وذلك ضمن السعي لتسهيل عملية التصويت خارج دولة الإمارات على الطلبة والمرضى والمسافرين في الخارج الذين قد لا يحملون بطاقة الهوية معهم.





ويوفر موقع اللجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae المزيد من المعلومات والتفاصيل لأعضاء الهيئات الانتخابية حول عناوين البعثات الدبلوماسية للإمارات في الخارج، ومراكز التصويت الموزعة على السفارات ومقار البعثات الدبلوماسية الإماراتية حول العالم، وغيرها من التفاصيل التي تهم الناخبين من آليات وإجراءات التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية.

وحددت اللجنة الحالات التي تسبب بطلان الصوت الانتخابي في التصويت خارج الإمارات، بما في ذلك الأصوات المعلقة على شرط، والأصوات التي يثبت فيها أكثر من مرشح واحد، والأصوات المثبتة على غير ورقة الاقتراع والمختومة بخاتم لجنة مركز الانتخاب، والأصوات التي تحمل أي علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه، والأوراق التي بها كشط أو شطب وتلك التي لا تتضمن إشارة الإدلاء بالصوت الانتخابي.

يشار إلى أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات تعمل مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.