فيديو.. الجماهير الإماراتية تهنئ السعودية باليوم الوطني الـ89 للمملكة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأت الجماهير الإماراتية شعب وقيادة المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي رقم 89، بتوجيه عدد من رسائل المحبة والدعم للأشقاء. وتجولت كاميرا "العين الرياضية" بين جماهير أندية الإمارات، التي تحتفل أيضاً بانطلاق بطولة دوري الخليج العربي. وتقدمت العديد من الجماهير الإماراتية برسائل تهنئة للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي. ونظمت دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من فعالية لتهنئة المملكة العربية السعودية باليوم الوطني، بما في ذلك استخدام إعلانات الملاعب في دوري الخليج العربي.

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