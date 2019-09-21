شاعر سعودي : قطر تعول على الإخوان وتركيا وإيران وتدعم خراب مصر

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السبت 21 سبتمبر 2019
تميم
كتب
الخليج 365
سخر شاعر سعودي معروف، من دولة قطر وإعتمادها على تنظيم الإخوان المحظور دولياً وتركيا وإيران، الدولتان اللتان تكنان بالعداء للمنطقة العربية .
وقال الشاعر رواف ابن السعين، في تغريدة له بتويتر، "قطر لازالت تعول على الاخوان وتركيا وايران بنجاح مشروعهم ولازالت تراهن وتدعم خراب مصر" .
وأستطرد "لكن المصريين فراعنه اقلهم يدير قطر سياسياً واقتصادياً افضل من الحمدين" .. شاكراً فراعنة مصر الذين قال أنهم غيروا وجه التاريخ في وجه قطر وتركيا وايران .
وأضاف "لا عظماء مع مصر غير المصريين" .
وحاولت قطر، تضخيم المظاهرات المحدودة التي شهدها ميدان التحرير في مصر وتصويرها على أنها مليونية تطالب بإسقاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكن تلك التظاهرات ما باتت أن انفضت بعد تفريقها من قبل قوات الشرطة .
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