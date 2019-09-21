السبت 21 سبتمبر 2019

اليوم الوطني السعودي

كتب الخليج 365

أعرب السعوديون عن فخرهم وإعتزازهم بوطنهم الذي يحتفي باليوم الوطني الـ89 لتأسيس المملكة على يد المؤسس الملك، عبدالعزيز آل سعود .



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وقالت د.ريم الباني، "حب الوطن بنشر رسالته وبحمل راية التوحيد التي حملها ولاة أمرنا وأجدادنا فتنعمنا بها اللهم أدمها آمنة رغيدة مطمئنة" .

وأضافت "لتبقى بلادي بلد الأمجاد والمفاخر لنحافظ عليها بحفظ ديننا وقيمنا .. دامت بلادنا مباركة بالعطاء وعزًا للإسلام والمسلمين" .

أما رائد الرويلي

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كانت هذه تفاصيل خبر رسائل فخر وإعتزاز يبعثها السعوديون في #اليوم_الوطني_السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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