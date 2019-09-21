صحيفة إماراتية تشيد بإدارة السعودية لأزمة الهجوم على مصافي أرامكو

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السبت 21 سبتمبر 2019
أرامكو
كتب
الخليج 365
أشادت صحيفة البيان الإماراتية، بإدارة السعودية لأزمة الهجوم على مصافي أرامكو .
وقالت الصحيفة في إفتتاحيتها أن السعودية استحقت احترام العالم في إدارتها للهجوم الذي تعرضت له مصافي أرامكو داخل المملكة .. مشيرة إلى أنه لم تنطلِ عليها محاولات ميليشيا الحوثي لفت الأنظار عن الجاني الحقيقي لهذه الاعتداءات، وبادرت منذ اللحظة الأولى للهجوم، في وضع المجتمع الدولي كافة أمام مسؤولياته، من أجل التدخل لحفظ الأمن والسلم العالميين.
وأضافت "كما أنها وضعت سريعاً نصب عينيها، العمل على استئناف الإنتاج بطاقته الكاملة، حتى لا تتأثر الأسواق العالمية للطاقة، وهو ما تحقق بالفعل في زمن وصفه خبراء الطاقة بأنه «قياسي»، ودليل على الاحترافية التي تدار بها واحدة من أكبر شركات النفط عالمياً" .
وذكرت الصحيفة أن المستهدف من وراء الاعتداءات على أرامكو لم يكن السعودية فحسب، وإنما العالم بأسره والإضرار باقتصاده عبر تهديد أمن الطاقة العالمي .. مؤكدة أن المملكة اتخذت قراراً حكيماً، حينما شرعت في اتخاذ كل الإجراءات التي تدلل على أن ما يحدث .
وترى الصحيفة أن هذا الأمر يعد اختباراً حقيقياً للإرادة الدولية، في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين.
وتشير الصحيفة إلى أنه من هنا تكمن أهمية إعلان المملكة مشاركة خبراء أمميين ودوليين في تلك التحقيقات، سعياً للتوصل إلى موقف دولي موحد، في مواجهة تلك التهديدات التي تشهدها المنطقة .
ولعل ما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أخيراً من أن «الأمم المتحدة ملتزمة بالتصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار المنطقة، وأنه لا يوجد الآن أخطر مما يحدث في الخليج»، كاشف لعمق الخطر الذي يهدد المجتمع الدولي، جراء مثل هذه الاعتداءات، حسبما ترى الصحيفة .
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